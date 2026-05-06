Como e nuovo stadio Rapinese affonda il comitato | Critiche da frustrati
Il dibattito sul nuovo stadio del Como 1907 si riaccende, con il sindaco che critica duramente il comitato che si oppone al progetto. In un intervento pubblico, Rapinese ha definito le critiche provenienti dal comitato come frutto di frustrazione, senza entrare nel merito delle questioni tecniche o legali. La discussione si concentra ora sulle posizioni di entrambe le parti e sulle modalità di confronto pubblico.
Il dibattito sul nuovo stadio del Como 1907 torna ad accendersi e stavolta Alessandro Rapinese usa parole molto dure contro il comitato che si oppone al progetto del Sinigaglia. Durante la trasmissione “Esport Como”, andata in onda da Mozzate, il sindaco di Como ha criticato apertamente il clima.🔗 Leggi su Quicomo.it
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