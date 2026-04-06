Udinese-Como 0-0 Fabregas rallenta la corsa Champions

Nel match della 31ª giornata di Serie A, Udinese e Como si sono affrontate senza reti, terminando 0-0. La partita si è giocata lunedì 6 aprile e ha visto entrambe le squadre impegnate a cercare punti importanti in campionato. Cesc Fabregas, che ha partecipato alla gara, ha avuto un ruolo nel rallentare la corsa verso la qualificazione in Champions League per l'Udinese.

(Adnkronos) – Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A. I lariani allenati da Fabregas frenano dopo 5 vittorie consecutive. Il Como, quarto in classifica, sale a 58 punti. L’Udinese, che non ha più nulla da chiedere al campionato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Udinese-Como, il pronostico: Fabregas rilancia la corsa ChampionsNico Paz e compagni vogliono blindare il quarto posto e inseguono il sesto successo consecutivo. Como, doppia tegola nella corsa Champions: Fabregas perde due calciatori. Le condizioni e i tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Como, preoccupazione in casa lariana per le condizioni di Ramos e Jesus Rodriguez. Temi più discussi: La preview di Udinese-Como; Pronostico Udinese-Como quote 31ª giornata di Serie A; Udinese - Como - Formazioni, statistiche e cronaca; Udinese-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - COMO. Arbitra Maresca.12:33Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Udinese-Como 0-0: nessun gol nella partita delle 12.30. Fabregas a +4 su Juve e RomaIl Como si ferma dopo cinque vittorie di fila: con l'Udinese è solo 0-0. Partita senza grandi emozioni e senza un ritmo altissimo. Fabregas resta quarto in classifica, guadagna un punto sulla Roma ma ... sport.sky.it Caso Udinese-Como, tutti stranieri (anche i due allenatori) tranne Zaniolo: le formazioni che dovrebbero far riflettere il calcio italiano facebook SERIE A | In campo Udinese-Como #ANSA x.com