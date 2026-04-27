Fabregas potrebbe non allenare più in Serie A dopo l’esperienza con il Como

Cesc Fabregas potrebbe non proseguire la carriera di allenatore in Serie A dopo aver guidato il Como. La sua esperienza con la squadra lombarda si è conclusa e al momento non ci sono conferme su eventuali nuovi incarichi nel massimo campionato italiano. La sua avventura in panchina si è fermata con questa esperienza, e al momento non sono stati annunciati altri progetti professionali nel calcio italiano.

"> Como 1907: La Sorpresa di Serie A. MILANO, ITALIA – 21 APRILE: Il tecnico del Como 1907, Cesc Fabregas, osserva durante la partita di Coppa Italia tra FC Internazionale e Como 1907 allo stadio San Siro il 21 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Questo stagione, Como 1907 si sta affermando come una delle squadre più sorprendenti della Serie A. Sotto la guida di Cesc Fabregas, l’ex centrocampista spagnolo ha saputo trasformare la sua squadra, attirando l’attenzione persino dei club più blasonati d’Italia. Anche se ci sono voci di possibili trasferimenti, sembra improbabile che Fabregas lasci il lago di Como se decidesse di lasciare la sua attuale posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabregas potrebbe non allenare più in Serie A dopo l’esperienza con il Como. Fabregas: “Deluso ma non arrabbiato” Post Inter-Como Notizie correlate Leggi anche: Fabregas: "Mi annoierei ad allenare una nazionale. In A con un'altra squadra? Difficile..." Leggi anche: Fabregas critica Morata dopo Como Fiorentina: «Da lui mi aspetto di più, chi non sopporta le provocazioni…» Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Inter-Como, Fabregas: Arrabbiato? No, sono orgoglioso; La cosa più importante è il Genoa – Fabregas pensa solo al Como nel finale di stagione tra le voci sul Chelsea. Fabregas: Io CT della Nazionale? Rispondo così. Il mio futuro al Como…Insignito del premio Bearzot, Cesc Fabregas è stato protagonista presso il Salone d’Onore del CONI a Roma. L’allenatore del Como ha risposto ad alcune domande a cavallo della cerimonia. fantamaster.it Italia, Fabregas: «Io Ct? Un giorno mi piacerebbe» VIDEO«Allenare l'Italia? Un giorno, magari». Ha risposto così Cesc Fabregas a chi gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto diventare Ct della Nazionale. Attualmente ... ilgazzettino.it "Fabregas ha fallito due match point, si perde nei momenti clou, potrebbe essere il suo limite" Antonio Gugliotta #Inter #Como - facebook.com facebook Rebus #JesusRodriguez per il #Como Fabregas può fare delle sorprese con l’Inter x.com