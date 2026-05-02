Como-Napoli | Conte vede la Champions Fabregas sogna l’Europa

Oggi alle 18:00, allo stadio Sinigaglia, si svolge l'incontro tra Como e Napoli, un match che ha un significato importante per la corsa europea di entrambe le squadre. L'allenatore del Como ha dichiarato di puntare alla qualificazione in Champions League, mentre il centrocampista del Napoli ha espresso il desiderio di raggiungere le competizioni continentali. La sfida si presenta come una tappa fondamentale per le rispettive stagioni.

Il palcoscenico del Sinigaglia si accende oggi, sabato 2 maggio alle ore 18:00, per un anticipo che mette in palio molto più di tre punti. Il Napoli di Antonio Conte cerca infatti il successo esterno contro il Como per ottenere la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, mentre i lariani di Cesc Fabregas puntano a un risultato storico per continuare ad alimentare il sogno di un piazzamento europeo. La sfida assume una valenza strategica anche per le dinamiche di vertice: un eventuale successo dei partenopei costringerebbe infatti l’Inter a battere il Parma nel posticipo di domani per cucirsi la seconda stella sulla maglia, impedendo ai nerazzurri di accontentarsi di un semplice pareggio.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Como-Napoli: Conte vede la Champions, Fabregas sogna l’Europa Notizie correlate Como-Napoli, Conte sfida Fabregas: gara chiave per la corsa ChampionsAl Sinigaglia sabato si gioca Como-Napoli: azzurri con 8 punti di vantaggio sulla quinta vuole blindare la Champions. Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas pre Como Napoli: «Non so se siamo pronti per la Champions, potremmo anche finire fuori dall’Europa» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como-Napoli: le probabili formazioni di Fabregas e Conte; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Como-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming. Como-Napoli, le formazioni ufficiali di Sky: Beukema vince il ballottaggio con Olivera, confermato Nico PazComo-Napoli formazioni: Conte sceglie Beukema sul centrodestra, ancora fuori Anguissa. Fabregas conferma Nico Paz e lancia Douvikas al posto di Morata. ilnapolista.it Como-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 2 maggio il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe dover salutare lo scudetto proprio in questo turno. I partenopei affrontano infatti la ... lapresse.it FOTO SHOW NM - Como-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com FOTO SHOW NM - Como-Napoli, il nostro focus da bordocampo - facebook.com facebook