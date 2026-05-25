Como in Champions League è leggenda | esplode la festa in piazza

Da quicomo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il risultato decisivo a Cremona, i tifosi del Como sono scesi in strada per festeggiare. La vittoria ha scatenato urla, cori, fumogeni e l’uso di clacson, con piazze piene di sostenitori che hanno esposto le sciarpe al cielo. La città si è animata con manifestazioni di gioia collettiva, mentre le strade sono state invase dai festeggiamenti. La serata è stata ricordata come una delle più significative nella storia sportiva del club.

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Il triplice fischio a Cremona, poi l’incredulità diventata urlo collettivo. Sciarpe al cielo, clacson impazziti, fumogeni, cori e piazze invase dai tifosi: Como non dorme e celebra una delle serate più incredibili della sua storia sportiva. Dopo la vittoria travolgente per 4-0 contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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