Volley la Sir Sicoma Monini entra nella leggenda | la Champions League è nuovamente sua

La squadra di pallavolo della Sir Sicoma Monini Perugia ha vinto nuovamente la Champions League, aggiudicandosi il titolo dopo aver conquistato la vittoria a Lodz e ora anche a Torino. La finale si è disputata in Italia, con la squadra che ha ottenuto il trofeo al termine di una partita decisiva. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club, che torna a sollevare il trofeo continentale. La squadra si prepara ora a celebrare il successo e a guardare alle prossime sfide.

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