Serie A Cagliari-Como 1-2 | Fabregas aggancia la Roma in zona Champions

Il Como ha battuto 2-1 il Cagliari nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, giocato all'Unipol Domus. La vittoria permette alla squadra di Cesc Fabregas di agganciare temporaneamente la Roma in zona Champions. La partita si è svolta sabato 7 marzo e ha visto il Como portarsi avanti e resistere al ritorno dei padroni di casa.

(Adnkronos) – Il Como non si ferma più e adesso sogna in grande. Oggi, sabato 7 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto 2-1 il Cagliari all'Unipol Domus, in uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A. A decidere la sfida, i gol di Baturina al 14' e Da Cunha al 76', con il momentaneo pari dei padroni di casa che porta la firma di Sebastiano Esposito al 56'. In classifica i lombardi agganciano al quarto posto (che varrebbe la Champions League) la Roma con 51 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 30 in tredicesima posizione insieme al Torino. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Colpo Champions del Como a Cagliari e Fabregas aggancia il 4° posto: decide una magia di Da CunhaIl Como espugna Cagliari 2-1 grazie ai gol di Baturina e Da Cunha, conquistando 3 punti pesanti in chiave Champions League. Cagliari Como 1-2: Fabregas aggancia il quarto posto grazie a Da CunhaDarwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento... Altri aggiornamenti su Serie A Cagliari Como 1 2 Fabregas.... Temi più discussi: Cagliari-Como, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari-Como: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Cagliari-Como quote della 28ª giornata di Serie A; Cagliari-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A. Cagliari-Como 1-2: Baturina e Da Cunha regalano a Fabregas il quarto posto, aggancio momentaneo alla RomaIl Como non si ferma più. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Fabregas che, dopo i successi contro Juventus e Lecce, supera anche il Cagliari (2-1), vincendo un'altra ... ilmessaggero.it Cagliari Como 1-2: un gioiello di Da Cunha regala i tre punti a Fabregas dopo una sfida all’ultimo respiroCagliari Como: i rossoblù di Fabio Pisacane cadono contro i lariani che si aggiudica la quarta vittoria in sei partite: non basta il gol di Esposito Il Cagliari e il Como si sono sfidate oggi a partir ... cagliarinews24.com Il Como vince ancora La squadra di Fabregas non sbaglia e batte 1-2 il Cagliari con i gol di Baturina e Da Cunha. Non basta la rete di Esposito a Pisacane e ai rossoblù #Corrieredellosport #Cagliari #Como x.com Cagliari-Como: 1-1. Gol di Esposito, i rossoblù pareggiano i conti- LA DIRETTA - facebook.com facebook