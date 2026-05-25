Como in Champions | corsa per il nuovo Stadio Sinigaglia

Il cantiere per il nuovo Stadio Sinigaglia è iniziato la scorsa settimana. La costruzione riguarda un’area che ospiterà le strutture sportive e i servizi collegati. La realizzazione si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dell’impianto. Non sono stati forniti dettagli tecnici o tempi di completamento, né sono stati comunicati costi ufficiali. La fase attuale prevede lo smantellamento di alcune strutture esistenti.

Iniziati la scorsa settimana, quando si pensa a un Como in Europa League, il nuovo traguardo Champions porterà una nuova spinta emotiva al cantiere. Come noto, allo Stadio Sinigaglia si sta correndo per realizzare gli adeguamenti necessari al fine di ottenere l'ok dall'Uefa per l'Europa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Como in Europa, da Roma disponibilità per il nuovo stadio

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