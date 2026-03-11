Como da Europa lo stadio no | corsa contro il tempo per adeguare il Sinigaglia

A Como, il Comune sta cercando di rispettare le scadenze europee per adeguare lo stadio Sinigaglia, mentre la squadra di Fabregas si avvicina alla qualificazione per le coppe. Tuttavia, l'impianto attuale non soddisfa ancora gli standard richiesti, e i lavori di ristrutturazione devono essere completati prima delle prossime competizioni. La situazione rimane in evoluzione, con i tempi stretti e le verifiche ancora in corso.

La straordinaria stagione del Como potrebbe culminare con la qualificazione alle coppe Europee, traguardo mai raggiunto nella ultracentenaria storia del club. Parecchio si deciderà domenica, nell'incrocio contro la Roma: in città c'è fermento e i biglietti non si trovano praticamente più. In caso di esito positivo l'obiettivo sarebbe ancora più vicino. Potrebbe essere la nobile Champions, la borghese Europa League o ancora la più spartana Conference. Sempre di impresa si tratterebbe. A quel punto, subito dopo il raggiungimento dell'obiettivo, la società si metterebbe al lavoro per cercare di adeguare lo stadio e ottenere così il via libera dall'Uefa per ospitare le notti europee.