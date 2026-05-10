Douvikas regala al Como la qualificazione europea Fabregas ora può puntare alla Champions

Douvikas ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Como di vincere 1-0 contro il Verona, squadra già retrocessa in Serie B. Con questa vittoria, il Como si è portato temporaneamente al quinto posto in classifica con 65 punti, a due lunghezze dal Milan, che nella stessa giornata affronta l’Atalanta. La gara ha avuto luogo in una giornata di campionato di alta tensione e punti importanti in palio.

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Ci pensa Douvikas a dare al Como la vittoria 1-0 contro il Verona, già retrocesso in B. La squadra di Cesc Fabregas aggancia momentaneamente il quinto posto con 65 punti, a -2 dal Milan che questa sera affronterà l’Atalanta. I lariani dovranno stare attenti anche alla Roma che, se dovesse vincere contro il Parma, ri-scavalcherebbe il Como. La lotta Champions è ancora aperta. Dopo il vantaggio messo a segno dall’attaccante greco, il Verona l’aveva pareggiata con Bowie, ma il gol è stato annullato per fuorigioco di Valentini coinvolto nell’azione. Il Como va in Europa, ora Fabregas può sognare la Champions. Mancano ancora due giornate (tre per Roma e Milan, impegnate oggi), ma la distanza tra il Como e la Juventus terza è di tre punti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Douvikas regala al Como la qualificazione europea, Fabregas ora può puntare alla Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Verona-Como: Douvikas regala l’Europa a FabregasVoti, top e flop della sfida dello Stadio Bentegodi, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Verona Il Como... Como-Roma 2-1: Douvikas e Diego Carlos la ribaltano, scatto Champions per FabregasFILIPPO MONETTI Como 15 marzo 2026 - Partita spettacolare, di altissima intensità, tantissimo agonismo in campo, alla fine decisa dai dettagli e... Argomenti più discussi: Storico Como: Douvikas regala l'Europa e corsa Champions aperta; Como-Napoli probabili formazioni Fabregas e Conte a trazione offensiva: Douvikas e Hojlund, il peso del gol; Probabili Verona-Como, motivazioni opposte al Bentegodi: salvezza sfumata da una parte, corsa Champions dall’altra; Tutte le notizie di calcio in Diretta.