Il Como ha conquistato il quarto posto in Serie A, assicurandosi così la qualificazione alla Champions League. Con questa posizione, la squadra ha migliorato il record storico della società, che prima era il sesto posto raggiunto nel campionato 1949-1950. La qualificazione alla massima competizione europea non è un miracolo, ma il risultato di una stagione che ha portato la squadra a fare la storia del club.

Il Como fa la storia, va in Champions League, conquistando il quarto posto, migliorando il record della serie A, che era il sesto posto nel campionato 1949 1950. Il miracolo è avvenuto grazie alla combinazione di risultati, in una incredibile ultima giornata, dopo un campionato giocato sempre sempre all'attacco con il bel gioco. Non ha vinto solo Fabregas ma tutto il gruppo di giovani, che ha costruito sorprendendo tutti. Lo storico 4 a 1, che ha condannato la Cremonese in B, è avvenuto davanti a un centinaio di tifosi lariani residenti fuori regione, per il divieto dell'osservatorio del Ministero degli Interni.Nico Paz non ancora al meglio, per un problema al ginocchio parte in panchina e come previsto le chiavi del gioco offensivo del Como sono nelle mani di Baturina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como in paradiso, la Champions è realtà: la squadra di Fabregas fa la storia (non un miracolo)

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Il miracolo Como: l’Europa è realtà, ora Fabregas punta la Champions League. Dentro alla scalata dei lariani che certifica un progetto vincenteIl Como ha raggiunto matematicamente la qualificazione alle competizioni europee, confermando il successo della stagione e la solidità del progetto.

Adesso sì: Cesc Fàbregas fa la storia alla guida del ComoCesc Fàbregas è diventato il primo ex calciatore a guidare una squadra di Serie A come allenatore.

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