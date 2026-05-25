Una squadra di Cremona ha conquistato un risultato storico in ambito europeo, grazie a una serie di vittorie consecutive. La formazione ha superato diverse fasi eliminatorie, arrivando a qualificarsi per una competizione continentale. Tra i protagonisti, alcuni giovani talenti hanno contribuito con prestazioni decisive. La società ha puntato su giocatori emergenti, che si sono rivelati fondamentali nel percorso. La qualificazione è arrivata dopo una serie di incontri chiusi con successi significativi.

? Domande chiave Come ha fatto Fabregas a trasformare un club senza strutture in europeo?. Chi sono i giovani talenti che hanno garantito il traguardo storico?. Cosa rischia il Como di perdere con le clausole del Real Madrid?. Perché il crollo del Milan ha aperto la strada ai lacustri?.? In Breve Vittoria per 4-1 contro la Cremonese allo stadio Giovanni Zini.. Rosa composta da 15 calciatori con età inferiore ai 23 anni.. Nico Paz resta legato al progetto nonostante la clausola del Real Madrid.. Evoluzione strutturale dal retrobottega di un bar al nuovo centro allenamenti.. Il Como 1907 ha conquistato la Champions League con un netto 4-1 ottenuto in trasferta contro la Cremonese, sancionando il passaggio alla massima competizione europea dopo il crollo del Milan a San Siro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, Fabregas e Champions: trionfo in Cremona e sogno europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per FabregasIl Como di Fabregas ha battuto il Cagliari 2-1 in trasferta, mantenendo vive le possibilità di qualificazione in Champions League.

Como, il sogno Champions continua. Fabregas vuole prendersi il 4° postoIl Como si avvicina sempre più alla qualificazione in Europa, con soli due punti necessari per assicurarsi il quarto posto in classifica.

Temi più discussi: Como in paradiso, la Champions è realtà: la squadra di Fabregas fa la storia (non un miracolo); Como, Fabregas: Un capolavoro, ci abbiamo creduto. Nico Paz? Spero giochi la Champions con me; Fabregas: Siamo passati dal cambiarci in un bar alla Champions. È un traguardo incredibile; Il Como 1907 sogna in grande, ma per davvero.

COMO - Fabregas: È un capolavoro di tutta la squadra, Nico Paz? Spero giocherà la Champions con me ift.tt/OHWkbMn x.com

Cremonese-Como 1-4, gol e highlights: Fabregas conquista la ChampionsPrimo tempo di marca Como per quanto riguarda il possesso palla anche se la squadra di Fabregas fa fatica a rendersi pericolosa. La Cremonese difende bene ma poi è sfortunata in occasione del vantaggi ... sport.sky.it

Diretta Champions: festa Roma, Como nella storia, fallimento Milan. Lecce salvo, Cremonese in BSegui tutti gli aggiornamenti da San Siro, Bentegodi e Zini, dove le formazioni di Allegri, Gasperini e Fabregas rincorrono gli ultimi 3 punti per la competizione regina ... tuttosport.com

Fabrizio Romano: Andoni Iraola è molto interessato a diventare il nuovo allenatore del Chelsea, gli piacerebbe continuare in Premier League. Fabregas sta programmando la prossima stagione con il Como, e il Como pensa che rimarrà, ma se il Chelsea si im reddit