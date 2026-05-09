Il Como si avvicina sempre più alla qualificazione in Europa, con soli due punti necessari per assicurarsi il quarto posto in classifica. La squadra sogna ancora di partecipare alla Champions League, mentre il centrocampista Fabregas spinge per raggiungere l’obiettivo. La corsa si decide nelle prossime partite, che potrebbero cambiare le sorti della stagione del club.

Mancano solo due punti al Como per avere la certezza matematica di giocare in Europa la prossima stagione. Prima chance domani a Verona, come sottolinea Cesc Fabregas: "Manca poco per raggiungere il nostro scopo, un pezzettino che dobbiamo ancora conquistare. Per questo voglio gente con fame e aggressività per portare a casa la vittoria". Il tecnico non si fida dell’Hellas già retrocesso: "Contro la Juventus ha pareggiato e dimostrato che non regalerà niente. Probabilmente giocheranno bassi per poi partire in contropiede: noi in queste situazioni abbiamo delle difficoltà. A me poi piace giocare alle 12.30, non hai tutto il giorno per pensare alla partita: ti svegli al mattino - le parole del tecnico - fai un po’ di attivazione, due ore prima sei allo stadio, subito con la testa pronto per giocare".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, il sogno Champions continua. Fabregas vuole prendersi il 4° posto

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