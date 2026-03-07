Il Como di Fabregas ha battuto il Cagliari 2-1 in trasferta, mantenendo vive le possibilità di qualificazione in Champions League. Da Cunha si è distinto con una prestazione sontuosa, contribuendo alla vittoria. La squadra di Fabregas continua a salire in classifica, consolidando la propria posizione e alimentando le speranze per il finale di stagione.

Continua a volare in classifica il Como di Fabregas che, grazie alla vittoria in casa del Cagliari, tiene vive le speranze di conquistare un posto nella prossima Champions League. I voti di Cagliari-Como di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Lariani in vantaggio grazie al gol di Baturina, ma nella ripresa è Sebastiano Esposito a regalare il momentaneo pareggio ai padroni di casa. A dare i tre punti alla squadra lombarda è stato Da Cunha, il migliore in campo della sfida in terra sarda. Grazie al successo odierno il Como ha raggiunto la Roma al quarto posto in classifica, in attesa della sfida che attende i giallorossi sul campo del Genoa. Buona la partita di Marco Palestra tra i padroni di casa, mentre c’è apprensione nel Como per quello che riguarda la condizione fisica di Perrone, uscito infortunato a metà primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per Fabregas

