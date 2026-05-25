Como esplode di gioia per la Champions | il bus biancoblù travolge la città

Notizia in breve

Una folla di tifosi biancoblù ha invaso il centro di Como per festeggiare la qualificazione del club alla Champions League. Il bus della squadra è passato tra le strade affollate, mentre i supporter cantavano e sventolavano bandiere. La celebrazione si è protratta fino a tarda sera, con momenti di grande entusiasmo e cori di sostegno. La città si è trasformata in un grande spazio di festa, senza incidenti o problemi segnalati.