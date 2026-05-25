Como esplode di gioia per la Champions | il bus biancoblù travolge la città

Da quicomo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una folla di tifosi biancoblù ha invaso il centro di Como per festeggiare la qualificazione del club alla Champions League. Il bus della squadra è passato tra le strade affollate, mentre i supporter cantavano e sventolavano bandiere. La celebrazione si è protratta fino a tarda sera, con momenti di grande entusiasmo e cori di sostegno. La città si è trasformata in un grande spazio di festa, senza incidenti o problemi segnalati.

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Como si è trasformata in un enorme stadio a cielo aperto. Una marea biancoblù ha invaso il centro città per celebrare la storica qualificazione del Como 1907 alla Champions League, in una serata destinata a restare nella memoria collettiva dei tifosi lariani.Il momento più atteso è arrivato poco. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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