Mucche curiose si mettono a passeggiare per le vie della città | il video

In un episodio insolito, alcune mucche sono state viste passeggiare per le vie di una città, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Il personale dei vigili del fuoco, presente sul posto, ha provveduto a recuperare gli animali, che si erano allontanati dai campi circostanti. Un video mostra le mucche che si muovono tra le strade, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di guidarle in sicurezza verso l’esterno dell’area urbana.

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Ma quali gatti sugli alberi; i vigili del fuoco – almeno in Alto Adige – recuperano pure le mucche che hanno deciso di farsi una “passeggiata” in città. Non è una battuta, ma il curioso fatto accaduto nella cittadina altoatesina di Glorenza, dove alcune mucche si sono letteralmente avventurate. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mucca che Muggisce Verso della mucca Sullo stesso argomento Manifestazione e corteo per le vie della città: il percorso e tutte le strade coinvolteOggi (sabato) è in programma una manifestazione con corteo lungo diverse vie della città. Mucche curiose si mettono a passeggiare per le vie della città: il videoMa quali gatti sugli alberi; i vigili del fuoco – almeno in Alto Adige – recuperano pure le mucche che hanno deciso di farsi una passeggiata in città. Non è una battuta, ma il curioso fatto accaduto ... trentotoday.it C’è una mucca sulla tua strada? Cosa fare davvero se la incontri durante una passeggiataMucche sul sentiero durante una passeggiata? Ecco cosa fare, come allontanarsi, quali segnali osservare e perché fare attenzione a vitelli e cani ... tuttogreen.it