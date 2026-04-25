Musica giovani e migliaia di manifestanti | il 25 aprile in festa riempie le vie della città

Il 25 aprile, le vie della città si sono riempite di musica, giovani e migliaia di manifestanti per celebrare la Festa della Liberazione. Il corteo, promosso dal Comitato 25 Aprile e co-organizzato dalla Cgil, ha visto una partecipazione significativa di persone di diverse età, con un’atmosfera festosa e molti artisti che hanno animato il percorso. Tra le realtà coinvolte ci sono state 38 associazioni e partiti locali.

Atmosfera festosa, tanta musica dal vivo e una grande partecipazione, anche giovanile, hanno caratterizzato il corteo in occasione della Festa della Liberazione promosso dal Comitato 25 Aprile, co - organizzato dalla Cgil e sostenuto da 38 realtà locali tra partiti e associazioni. In diverse.🔗 Leggi su Triesteprima.it Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Leggi anche: Festa della Liberazione a Bergamo, migliaia di persone in corteo per il 25 Aprile Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio)Torino non limita le celebrazioni della Liberazione a una singola giornata: il programma del 2026, presentato dal sindaco di Torino, Stefano Lo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 Aprile a Casa Cervi, attese migliaia di persone tra musica e memoria; Al via la quinta edizione del Cremona International Spring Music Festival; Massimo Di Cataldo alla Fiera del Disco a Roma: sabato e domenica migliaia di vinili da collezione; Pensieri e musica della Liberazione, al Municipale Canti del Resistere. Storie di donne in lotta. Musica, giovani e formazione: la Bcc che punta sulla comunitàJAZZ, archi e pianoforte. Per chi pensa che la musica centri poco con la banca e la finanza, è bene che faccia un giro a San Giorgio su Legnano, paese di 7mila abitanti della città metropolitana di ... quotidiano.net Manuel Agnelli: Sfigato prima di X Factor? Falso, migliaia dagli Afterhours. Uso i soldi del talent per i giovaniDagli Afterhours ai giovani passando per X Factor, Manuel Agnelli racconta musica live, identità e perché oggi investe sulle nuove generazioni con Suoni dal futuro. Ai giovani dico: Siate ... fanpage.it la Repubblica. . Libertà e nessuna nostalgia, piuttosto “una felicità nuova, forse finalmente piena”. Così Francesco Motta celebra la fine dei suoi trent’anni e l’anniversario del disco con cui ha segnato la stagione più viva della musica indipendente italiana. A di - facebook.com facebook Dal Salento al palco del Primo Maggio: la pizzica pizzica come musica viva, collettiva e in continua trasformazione. A chiudere #1M2026 con grande energia sarà l’ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA! x.com