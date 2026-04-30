Conferenza stampa Fabregas pre Como Napoli | Non so se siamo pronti per la Champions potremmo anche finire fuori dall’Europa

A due giorni dalla partita tra Como e Napoli, il centrocampista Fabregas ha partecipato a una conferenza stampa per commentare la sfida. Ha dichiarato di non essere sicuro della preparazione della squadra per la Champions League e ha aggiunto che c’è la possibilità di uscire dall’Europa se le cose non andranno come previsto. La partita è inserita nella 25ª giornata di Serie A 202526.

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