Commissione Ambiente della Camera audizioni sul Piano Casa e post terremoto
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati terrà prossimamente audizioni sul Piano Casa e sul post terremoto. Le riunioni si concentreranno su questioni legate alla ricostruzione e alla gestione edilizia in aree colpite da eventi sismici. La commissione ascolterà esperti e rappresentanti di enti coinvolti per approfondire le strategie e le normative in materia. Le date e i partecipanti delle audizioni saranno comunicate nei prossimi giorni.
Guido Castelli ROMA – La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolgerà nei prossimi giorni le seguenti audizioni. Martedì 26 maggio, alle ore 13.45, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione del decreto n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa: InvImIt SGR S.p.A e Invitalia S.p.A. Mercoledì 27 maggio, alle ore 15, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione nei predetti territori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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