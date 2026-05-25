commissione ambiente della camera audizioni sul piano casa e post terremoto

Notizia in breve

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati terrà prossimamente audizioni sul Piano Casa e sul post terremoto. Le riunioni si concentreranno su questioni legate alla ricostruzione e alla gestione edilizia in aree colpite da eventi sismici. La commissione ascolterà esperti e rappresentanti di enti coinvolti per approfondire le strategie e le normative in materia. Le date e i partecipanti delle audizioni saranno comunicate nei prossimi giorni.