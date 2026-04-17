Camera dei Deputati audizioni sul contratto di programma tra Ministero delle Imprese e Poste

Martedì 21 aprile, alle 9.15, la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha iniziato le audizioni sul contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e Poste. La riunione si è concentrata sull'esame delle clausole contrattuali e sull'analisi delle modalità di implementazione previste. Sono stati ascoltati rappresentanti delle parti coinvolte e esperti del settore, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

ROMA – Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 9.15, la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione dell’amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, nell’ambito dell’esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Martedì 21 aprile alle 15: – Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) – SLP CISL, SLC CGIL, UILposte, CONFSAL Comunicazioni, FAILP CISAL, FNC-UGL Comunicazioni; Alle 17, audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Mercoledì 22 aprile alle 9.30: – presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella – rappresentanti di Confetra.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera dei Deputati, audizioni sul contratto di programma tra Ministero delle Imprese e Poste Notizie correlate Alla Camera dei Deputati intesa bipartisan sul ruolo fondamentale dei Centri di Competenza per l’innovazione sicura del PaeseNel corso della conferenza stampa presso la Camera dei Deputati promossa dall’On. “Soft Power per l’Ambiente e la Sicurezza Mediterranea: Dialoghi per lo Sviluppo Integrale” in programma venerdì 6 marzo 2026 a Roma, presso la Camera dei DeputatiL’evento “Soft Power per l’Ambiente e la Sicurezza Mediterranea: Dialoghi per lo Sviluppo Integrale” è in programma venerdì 6 marzo 2026 presso la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunicazioni alla Camera dei Deputati in merito alla richiesta di aiuti avanzata dai Paesi del Golfo; La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato; Audizioni su trasporto pubblico locale non di linea e Commissario Darsena Livorno - Mercoledì alle 14 diretta webtv; Servizio Civile e Politiche giovanili: audizioni alla Camera sul nuovo DDL. Audizioni DDL Giovani e Servizio Civile, Borrelli (CNSC): La Consulta pronta a collaborare alla riforma per una semplificazione sostanziale del sistemaSi è svolta martedì 14 aprile, presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, l’audizione del Presidente della ... ilriformista.it Camera nel caos, protesta shock contro Conte: deputati si presentano così in aula. Tensione altissimaLa giornata parlamentare del 14 aprile 2026 ha segnato un momento di fortissima tensione politica all'interno dell'aula della Camera dei deputati. Al centro ... thesocialpost.it L'associazione porta alla Camera una petizione per modificare i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, denunciando una penalizzazione stimata in circa 200 milioni di euro l’anno a danno degli enti locali dell’Isola facebook Oggi doppio appuntamento Alle 14.30 a #Monza, presso la Camera del Lavoro, per continuare a parlare di Cuba e denunciare l’embargo criminale degli Stati Uniti. Alle 18.30 a #Cinisello Balsamo, in via Verdi 25, contro quella porcata della remigraz x.com