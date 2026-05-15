Lunedì 18 maggio alle 14.30, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati terrà un’audizione riguardante il disegno di legge di conversione del decreto n. Le audizioni proseguiranno anche il giorno successivo, martedì 19 maggio, sempre alle 14.30, coinvolgendo diversi rappresentanti e interlocutori. La discussione si inserisce nell’ambito dell’esame del provvedimento, che riguarda il Piano Casa. I lavori si svolgono in sede referente e coinvolgono vari componenti della commissione.

ROMA - Lunedì 18 maggio, alle ore 14.30, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, svolge le seguenti audizioni: - rappresentanti della Fondazione comunitaria del Lecchese - rappresentanti della Rete dei numeri pari - rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - rappresentanti della Fondazione Campus Edilizia Brescia Ets - rappresentanti di Confimi Industria - rappresentanti dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale (ALER) della provincia di Milano e... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Piano Casa, audizioni alla Camera lunedì 18 e martedì 19 maggio

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Lunedì 10 Novembre 2025 ore 17:00 Audizioni Bertocchi e Lazzarini

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