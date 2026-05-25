Commercialisti | a Reggio Calabria il reddito medio più basso d' Italia

Notizia in breve

A Reggio Calabria, i commercialisti hanno il reddito medio più basso d’Italia nel periodo 2007-2023. Nel complesso, il reddito medio dei professionisti del settore è aumentato in valore nominale, ma le cifre specifiche non sono state fornite. La crescita del reddito si è verificata nel corso di questi anni, senza indicazioni precise sulla variazione annuale o sui fattori che hanno influenzato l’andamento.