Commercialisti | a Reggio Calabria il reddito medio più basso d' Italia

Da feedpress.me 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Reggio Calabria, i commercialisti hanno il reddito medio più basso d’Italia nel periodo 2007-2023. Nel complesso, il reddito medio dei professionisti del settore è aumentato in valore nominale, ma le cifre specifiche non sono state fornite. La crescita del reddito si è verificata nel corso di questi anni, senza indicazioni precise sulla variazione annuale o sui fattori che hanno influenzato l’andamento.

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Nel periodo 2007-2023 il reddito medio dei commercialisti italiani «è salito in valore nominale del 34,8% a fronte di un' inflazione del 38,4% », un dato che «è la sintesi di una crescita più sostenuta del reddito medio dei dottori (+40%) rispetto a quella dei ragionieri (+23%) » (la categoria è riunita in un Albo unico, ma le Casse di previdenza sono due, ndr) tanto che nel 2007 il reddito medio di questi ultimi (49.532 euro) è pari al 78,4% del reddito medio dei dottori (63.186), mentre nel 2023, il primo (60.943 euro) è risultato pari al 69% del secondo (88.366). Il riallineamento territoriale e il divario Sud-Nord Lo si legge nella... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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