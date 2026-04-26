Agrigento tra le province più povere d’Italia | è seconda per reddito pro capite più basso

Agrigento si posiziona al secondo posto tra le province italiane con il reddito pro capite più basso, secondo i dati del 2024 elaborati da Whitub e Isnec. La provincia si conferma tra le aree più svantaggiate dal punto di vista economico nel Paese, evidenziando una condizione di povertà relativa rispetto ad altre regioni italiane. I numeri riflettono una situazione di difficoltà diffusa tra le famiglie locali.

Agrigento si conferma tra le realtà economicamente più fragili del Paese. I dati 2024 elaborati da Whitub e Isnec sul reddito disponibile delle famiglie italiane collocano la provincia al secondo posto tra quelle con il reddito pro capite più basso.Nel dettaglio, il reddito disponibile medio per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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