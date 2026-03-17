Sport e innovazione le quattro direttrici dell’impegno sociale nel settore IT

Durante l'ultimo incontro di Lega Basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, si è vista una collaborazione tra tecnologie digitali e sport, evidenziando un impegno nel settore IT. Le due squadre hanno utilizzato strumenti digitali avanzati per migliorare le performance e le infrastrutture sportive. Questo evento ha mostrato come innovazione e sport possano integrarsi in modo diretto e visibile sul campo.

(Adnkronos) – Il connubio tra infrastrutture digitali e performance atletica ha trovato una sintesi durante l'ultimo big match di Lega Basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L'evento, denominato Olidata Day, ha trasformato la Virtus Arena in una piattaforma di sensibilizzazione sociale e celebrazione del merito professionale. In coincidenza con la Giornata Internazionale contro i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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