Alle elezioni comunali, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria a Salerno e a Prato, con percentuali superiori al 50%. Il centrodestra ha invece conquistato Reggio Calabria, superando il 55% dei voti. A Reggio Calabria, il candidato sostenuto dalla coalizione di destra ha prevalso al secondo turno, mentre a Salerno e Prato il centrosinistra ha prevalso al primo turno. Nessun altro risultato ufficiale è stato ancora comunicato.

Domenica e lunedì ci sono state le elezioni amministrative per rinnovare sindaci e consigli comunali in più di 740 comuni italiani, tra cui 17 capoluoghi di provincia (Salerno, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Messina) e un capoluogo di regione, Venezia. Per alcune regole regionali, invece, 148 comuni in Sardegna voteranno il 7 e l’8 giugno. Il risultato più rilevante e sorprendente è stato quello di Venezia, dove ha vinto il candidato del centrodestra, Simone Venturini. Tre sondaggi realizzati tra fine aprile e inizio maggio davano in vantaggio il candidato di centrosinistra Andrea Martella: invece ha vinto Venturini al primo turno, con oltre 10 punti di distacco. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come sono andate le elezioni comunali nelle grandi città

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Low voter turnout, why its anybodys race to win! - Nashville in Focus

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