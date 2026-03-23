Parigi, 23 marzo 2026 – Una lunga pedalata tra le vie di Parigi prima di arrivare all’Hotel de Ville: è l’immagine della serata, quella che incorona Emmanuel Grégoire – già vice di Anne Hidalgo tra il 2018 e il 2024 – eletto sindaco con oltre il 50% dei voti dei parigini. Per l’avversaria Rachida Dati, ferma al 41,5%, la sconfitta è pesante: non solo l’ex ministra della cultura aveva incassato il sostegno della lista centrista, ma anche Sarah Knafo, candidata dell’estrema destra, si era ritirata per permetterle di sconfiggere Grégoire. “Non sono riuscita a convincere abbastanza che il cambiamento non era solo possibile, ma necessario” ha dichiarato amareggiata Dati poco dopo i risultati, criticando gli “attacchi indegni e falsi” subiti durante la campagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come sono andate le elezioni comunali in Francia e cosa ci rivelano in vista delle presidenziali

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