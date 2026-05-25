Come smettere di fumare a Palermo viaggio nei centri specializzati in attesa del farmaco gratuito
In Sicilia, sono disponibili centri specializzati per aiutare le persone a smettere di fumare, con la possibilità di ricevere farmaci gratuiti. Questi centri offrono programmi e supporto per chi desidera interrompere il vizio del fumo, che colpisce circa 10 milioni di italiani e quasi un milione di siciliani. La presenza di servizi dedicati mira a favorire il percorso di cessazione, offrendo anche farmaci senza costi per chi ne ha bisogno.
“Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta”. Chi ha letto “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo sa che chi pronuncia questa frase, il protagonista del romanzo, non si libererà mai del vizio che attanaglia circa 10 milioni di italiani e quasi un milione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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