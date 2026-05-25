Come smettere di fumare a Palermo viaggio nei centri specializzati in attesa del farmaco gratuito

Notizia in breve

In Sicilia, sono disponibili centri specializzati per aiutare le persone a smettere di fumare, con la possibilità di ricevere farmaci gratuiti. Questi centri offrono programmi e supporto per chi desidera interrompere il vizio del fumo, che colpisce circa 10 milioni di italiani e quasi un milione di siciliani. La presenza di servizi dedicati mira a favorire il percorso di cessazione, offrendo anche farmaci senza costi per chi ne ha bisogno.