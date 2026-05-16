Smettere di fumare è un lusso | col farmaco miracoloso gratis i Centri antifumo sono nel caos

Al Centro antifumo si legge chiaramente che smettere di fumare rappresenta una sfida complessa, poiché il tabagismo coinvolge meccanismi biochimici legati alla nicotina, una sostanza psicoattiva. Recentemente, sono emerse notizie riguardanti la distribuzione gratuita di un farmaco considerato efficace per aiutare le persone a smettere, ma la sua disponibilità ha causato disordini tra i centri che offrono supporto. La situazione ha portato a un certo caos tra le strutture coinvolte, che si trovano a gestire richieste e problemi organizzativi.

Sulle pagina dedicata al Centro antifumo la dicitura è chiara e può risultare scoraggiante: "Smettere di fumare è un cambiamento impegnativo, in quanto nel tabagismo sono implicati meccanismi biochimici, legati alla presenza di nicotina, una sostanza alcaloide con proprietà psicoattive, e. 🔗 Leggi su Today.it

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SMETTERE DI FUMARE con la PSICOMAGIA

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