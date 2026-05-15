il farmaco gratuito per smettere di fumare esiste ma non basta

A marzo, molte testate giornalistiche avevano annunciato l’arrivo di un farmaco gratuito destinato a aiutare le persone a smettere di fumare, presentandolo come una novità. Tuttavia, questa notizia non rappresentava un lancio assoluto, poiché il farmaco esisteva già da tempo. La comunicazione aveva attirato l’attenzione sui costi, ma non si trattava di un’introduzione di un nuovo trattamento o di una soluzione completamente gratuita.

A Marzo, tutti gli articoli sulla citisina annunciavano: “Arriva il primo farmaco gratuito per smettere di fumare”, come se fosse una novità. In realtà, questo farmaco esiste dagli anni Sessanta, è utilizzato in Polonia da decenni ed era già disponibile nelle farmacie italiane dal 2015, preparato dai farmacisti su ricetta e a spese del paziente. Ciò che è cambiato il 30 marzo 2026 è che l'AIFA ha reso gratuito questo farmaco per coloro che si recano in un centro antifumo del SSN. Di cosa stiamo parlando nello specifico La citisina è un alcaloide naturale estratto dai semi del maggiociondolo, la pianta dai fiori gialli che si vede spesso nei giardini e lungo i bordi delle strade. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il primo farmaco approvato per smettere di fumare

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