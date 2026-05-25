come la juventus ha buttato il posto in champions league

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, la Juventus è uscita dalla zona Champions League. La sconfitta ha determinato il mancato accesso alla competizione europea per la squadra. L'allenatore ha commentato il risultato definendolo “bruttissimo” e ha aggiunto che “le cose della vita sono altre”.

Dopo la partita contro la Fiorentina, una sconfitta per 2-0 che ha sancito lo scivolamento della Juventus fuori dalla zona Champions League, Spalletti si è mostrato fatalista: «È chiaro che questo è un risultato bruttissimo, ma le cose della vita sono altre». Se le cose della vita sono certamente altre, per il club che rappresenta non aver centrato uno dei primi quattro posti in Serie A è un grosso, grosso problema. A spanne parliamo di un problema da circa 100 milioni di euro tra montepremi, diritti televisivi e indotti vari. Soldi che sarebbero serviti a sistemare un bilancio sempre in bilico e soprattutto a costruire un futuro che, fino a poco più di un mese fa, sembrava luminoso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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La JUVENTUS ora è quasi FUORI dalla CHAMPIONS LEAGUE! || AGGANCIO ROMA e CALENDARIO DIFFICILE!

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