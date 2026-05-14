Come giocherebbe il Napoli di Sarri | tattica rosa mercato e tutto quello che devi sapere

Recentemente si è parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, dopo che un incontro tra il presidente e un ex allenatore è stato rinviato. Attualmente, il nome di Sarri viene considerato tra i principali candidati per la guida tecnica della squadra, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul mercato e sulla composizione della rosa. La questione resta al centro delle discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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? In Sintesi Con il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis rinviato, il nome di Maurizio Sarri torna prepotentemente al centro del dibattito per la panchina del Napoli. Un suo eventuale ritorno comporterebbe un drastico cambio tattico: dal 3-4-2-1 si passerebbe al collaudato 4-3-3, basato su possesso palla e baricentro alto. Il mercato estivo agevolerebbe questa transizione: le probabili partenze di Romelu Lukaku e Zambo Anguissa sfoltirebbero la rosa, consegnando le chiavi del centrocampo a Stanislav Lobotka. In difesa, Buongiorno guiderebbe la linea a quattro, con il possibile rilancio di Rafa Marín. In attacco, Rasmus Hojlund agirebbe da centravanti, supportato dal nuovo idolo Alisson Santos e da un clamoroso possibile recupero tattico di Noa Lang.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Come giocherebbe il Napoli di Sarri: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tutto quello che devi sapere prima di tornare a Los Santos Tutto quello che devi sapere su Magic: The Gathering – I Segreti di StrixhavenMettete via gli appunti ed estraete i grimori, la campanella sta per suonare di nuovo. Temi più discussi: Come giocherebbe il Napoli di Sarri: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere; Napoli, chi al posto di Conte in caso di addio: da Sarri a Mancini, le quote dei bookie; Serie A. Il Napoli perde in casa con il Bologna 3-2, a rischio la qualificazione in Champions; Pisa-Napoli, cambia l’orario per la 37ª giornata. Si gioca lunedì alle 20:45: il motivo. #NapoliBologna la vittoria dei tifosotti e pennivendoli … forza Conte forza Napoli resistete a Pisa chiudiamo la situazione . x.com Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c’è l’ombra di SarriChe rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c'è l'ombra di Sarri e di Palladino come suoi sostituti ... calcionews24.com Napoli, torna forte l’ipotesi Sarri: dentro il club cresce la sensazione di un accordo vicinoE non si tratta soltanto di nostalgia. Per molti all’interno dell’ambiente Napoli, il possibile ritorno dell’allenatore toscano rappresenterebbe anche una scelta coerente con una nuova fase del club: ... gonfialarete.com