Il Napoli si sta concentrando sulla ricerca del nuovo allenatore in vista della stagione 20262027, dopo aver esaminato diverse opzioni. Attualmente, il club ha aperto un dialogo con Vincenzo Italiano, considerandolo come possibile guida tecnica per la squadra. La rosa a disposizione del club comprende giocatori che potrebbero adattarsi a diverse tattiche, mentre il mercato risulta ancora in fase di valutazione per eventuali acquisti o cessioni. La situazione rimane in evoluzione mentre si definiscono i prossimi passi.

? In Sintesi Con il futuro di Antonio Conte ancora in sospeso, il Napoli valuta concretamente il profilo di Vincenzo Italiano per la panchina della stagione 20262027. L’arrivo dell’attuale tecnico del Bologna comporterebbe una rivoluzione tattica: dal pragmatismo e dalla difesa a tre di Conte, si passerebbe a un 4-2-3-1 (o 4-3-3) basato su pressing alto, costruzione dal basso e dominio del possesso. Giocatori tecnici e dinamici come Stanislav Lobotka e Scott McTominay sarebbero i perni del nuovo sistema, mentre il mercato dovrebbe concentrarsi su difensori veloci a campo aperto e ali abili nell’uno contro uno. Una scelta che si sposerebbe perfettamente con la volontà di Aurelio De Laurentiis di ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Come giocherebbe il Napoli di Italiano: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere

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Italiano: Futuro? Sto pensando alla partita col Napoli, poi parlerò con la società sul progetto del prossimo annoVincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. ilnapolista.it