Tarquinia come difendersi dalle truffe agli anziani | l’incontro in Comune con i carabinieri

A Tarquinia, il Comune ha organizzato un incontro con i carabinieri per affrontare il problema delle truffe agli anziani. Durante l’evento, sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e sono stati consegnati materiali informativi ai partecipanti. L’obiettivo è aiutare gli anziani a riconoscere le truffe e a difendersi, offrendo strumenti pratici e consigli utili.

Tarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. Venerdì 13 marzo 2026, alle 10.30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, si terrà un appuntamento dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane. L'iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia e dall' Arma dei Carabinieri ed è rivolta in particolare agli anziani e ai loro familiari. L'obiettivo è chiaro: aiutare a riconoscere i tentativi di raggiro e diffondere comportamenti corretti per evitarli. Gli interventi previsti. All'incontro interverranno...