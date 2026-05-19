Nuovo stadio di Arezzo | con Ceccarelli troppe incertezze con Comanducci garanzie concrete per realizzare il progetto

Il progetto per il nuovo stadio di Arezzo sta suscitando diverse reazioni tra le parti coinvolte. Secondo alcune fonti, con il rappresentante Ceccarelli ci sarebbero ancora molte incertezze sulla realizzazione dell’opera, mentre con Comanducci sarebbero state evidenziate garanzie più concrete. La questione riguarda principalmente i passaggi necessari per portare avanti i lavori e le modalità di finanziamento. La discussione prosegue tra le parti interessate in attesa di sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 19 maggio 2026 – « Nuovo stadio di Arezzo: con Ceccarelli troppe incertezze, con Comanducci garanzie concrete per realizzare il progetto. Il confronto tra i candidati sindaco organizzato da Arezzonotizie ha evidenziato con chiarezza due posizioni molto diverse sul nuovo stadio di Arezzo», così l’assessore Federico Scapecchi. «Da una parte Vincenzo Ceccarelli, che ha parlato di un progetto approvato “con una certa fretta” e ha espresso dubbi sulle funzioni previste all’interno dell’impianto. Dall’altra Marcello Comanducci, che ha confermato pieno sostegno all’opera, impegnandosi a intervenire con rapidità per risolvere eventuali criticità, in particolare sul fronte della mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Nuovo stadio di Arezzo: con Ceccarelli troppe incertezze, con Comanducci garanzie concrete per realizzare il progetto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuovo stadio di Arezzo: sì della Conferenza dei servizi Sullo stesso argomento Nuovo stadio, Scapecchi: "Da Ceccarelli incertezze, più garanzie da Comanducci"“Il confronto tra i candidati sindaco organizzato da Arezzonotizie ha evidenziato con chiarezza due posizioni molto diverse sul nuovo stadio di... Leggi anche: Sindaco di Arezzo, il verdetto dei nostri lettori: Ceccarelli avanti, poi Comanducci e Donati Arezzo ha festeggiato la promozione in Serie B la scorsa domenica, ma quello è stato solo il primo passo verso un futuro tutto da costruire: presto squadra e città avranno un nuovo stadio da vivere tutti i giorni 1/8 x.com Il nuovo stadio di Arezzo domani al via. Campo più vicino alla tribunaDopo l’ultima gara in casa contro il Vicenza iniziano i lavori per l’impianto, in vista della serie cadetta. Via la vecchia pista d’atletica, il terreno di gioco ‘spostato’ verso il pubblico. lanazione.it Progetto stadio e terreno di gioco da spostare. L'Arezzo vaglia anche un piano BL’avvicinamento del campo alla tribuna coperta è il primo intervento previsto: la società vuole la certezza che sia tutto pronto per il 22 agosto, data del primo turno del prossimo campionato. C’è anc ... arezzonotizie.it De Col: Un onore indossare la maglia del Vicenza, felice per Arezzo e Lane - Calcio Vicenza reddit