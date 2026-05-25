Comanducci | Non è il momento di abbassare la guardia

Notizia in breve

Dopo una lunga giornata di voto, Marcello Comanducci ha pubblicato un messaggio sui social. Ha affermato che non è il momento di abbassare la guardia e ha invitato a proseguire con serietà, passione e amore per la città. Le sue parole sono state rivolte a chi ha partecipato alle urne, senza entrare nei dettagli dei risultati elettorali.