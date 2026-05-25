Comanducci | Non è il momento di abbassare la guardia

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una lunga giornata di voto, Marcello Comanducci ha pubblicato un messaggio sui social. Ha affermato che non è il momento di abbassare la guardia e ha invitato a proseguire con serietà, passione e amore per la città. Le sue parole sono state rivolte a chi ha partecipato alle urne, senza entrare nei dettagli dei risultati elettorali.

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"Andiamo avanti insieme, con serietà, passione e amore per la nostra città". Alla fine di questa lunga giornata di voto, Marcello Comanducci affida ai social una considerazione sul risultato ottenuto.  . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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