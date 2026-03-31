L'ultimo rapporto sull'epatite A segnala un calo dell'incidenza dei casi, con un indice in significativa diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, le autorità sanitarie invitano a mantenere le misure di prevenzione e attenzione, sottolineando che la riduzione non deve portare a sottovalutare i rischi ancora presenti. La situazione resta sotto osservazione, e si raccomanda di continuare a rispettare le norme igienico-sanitarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ L’indice è in netta flessione ma non bisogna abbassare la guardia “. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nella serata di ieri ha incontrato i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Della Ragione, oltre ai responsabili sanitari, per fare il punto della situazione sui casi di epatite A che si sono registrati. “ Le norme comportamentali restano integre, così come sono state diramate”, ha proseguito. Nel vertice si è fatto anche il punto sulla crisi del settore ittico. Nella giornata di oggi saranno ribaditi i comportamenti da tenere. L'articolo proviene da Anteprima24.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epatite A, il Prefetto: “Indice di flessione ma non abbassare la guardia”

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