Comanducci | Centrodestra ottimo risultato Adesso lucidi e concentrati

Il rappresentante del centrodestra ha commentato i risultati elettorali, definendoli “ottimi”, anche considerando la presenza di un terzo candidato che ha ottenuto valori significativi. Ha aggiunto che ora è importante mantenere lucidità e concentrazione per proseguire con le prossime fasi. La discussione si focalizza sui risultati complessivi e sulla necessità di rimanere attenti alle sfide future.

Il nostro "è sicuramente un ottimo risultato tenendo conto che c'è un terzo candidato come Donati che ha dei valori importanti". Così Marcello Comanducci, candidato sindaco ad Arezzo per il centrodestra. La coalizione sfiora il 44%, "un dato molto positivo", visto che il centrosinistra insegue. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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