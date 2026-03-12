Vanoli pensa solo alla Conference | Adesso concentrati sul presente

Paolo Vanoli ha dichiarato che la sua attenzione è tutta rivolta alla Conference League, e che da domani si concentrerà sulla partita con il Rakow. Ha precisato che le decisioni tecniche saranno prese valutando anche la sfida imminente contro la Cremonese, senza distogliere l’attenzione dal presente. La squadra si prepara quindi con l’obiettivo di affrontare entrambe le competizioni al meglio.

Paolo Vanoli non ha dubbi. Alla Cremonese si penserà da domattina. In testa il match con il Rakow, anche se chiaramente le scelte saranno fatte tenendo conto della delicatissima sfida contro la Cremonese. "Per noi è un match importante e dobbiamo essere concentrati su quello - spiega il tecnico della Fiorentina alla vigilia -. Vogliamo andare avanti il più possibile in questo torneo, affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo nel girone, che ha preso solo due gol in Conference e non ha mai perso. Dobbiamo pensare che sono due gare, andata e ritorno, dovremo essere intelligenti per fare una gara importante. Poi a Cremona penseremo dopo la sfida". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

