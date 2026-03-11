vanoli concentrati sul rakow avanti lucidi e a testa alta

Il tecnico della squadra viola ha dichiarato che la concentrazione è rivolta esclusivamente alla partita contro il Rakow, sottolineando l'importanza di mantenere lucidità e determinazione. Alla vigilia degli ottavi di Conference, ha precisato che non si deve pensare alla prossima sfida contro la Cremonese, ma solo a questa gara, ritenuta fondamentale per il momento della squadra.

"Non dobbiamo pensare alla Cremonese", dice il tecnico viola alla vigilia dell'andata degli ottavi di Conference FIRENZE - "Non dobbiamo pensare alla sfida di lunedì contro la Cremonese, ma a questa partita che per noi è importante. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno". Così il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference contro il Rakow, in programma domani sera al Franchi. "Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto bene in Europa, una formazione forte fisicamente che ha evitato i playoff e ha preso pochi... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

