Un uomo di 75 anni è deceduto dopo aver avuto un malore mentre era alla guida. L’incidente si è verificato in un’area di traffico, ma non ci sono stati altri veicoli coinvolti. La sua auto si è fermata senza coinvolgimenti esterni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica non indica problemi legati alla velocità o alla distrazione.

Dramma ad Altopascio nella serata di ieri: inutile l'intervengo dell'ambulanza con il medico a bordo della Misercordia di Montecarlo ALTOPASCIO – Una tragedia della strada che non ha nulla a che fare con la velocità o la distrazione, ma con il destino più crudele. Un uomo di 75 anni ha perso la vita ieri sera (25 maggio) a causa di un improvviso e fatale malore che lo ha colto mentre si trovava alla guida della propria automobile nel territorio comunale di Altopascio. Il dramma si è consumato poco dopo le 17 in via Ponte ai Pini, nella frazione di Ponte alla Ciliegia. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni, l’anziano stava viaggiando a bordo del mezzo, sembra in compagnia della moglie che sedeva sul sedile del passeggero, quando si è sentito improvvisamente male. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Colto da malore mentre guida muore a 75 anni

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Malore fatale alla guida nella zona di Chiaia, deceduto un uomo di 75 anni a Napoli

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