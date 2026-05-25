Colta da malore vicino al Santuario del Monte Avvocata | soccorsa una donna
Nel tardo pomeriggio di oggi, una donna è stata soccorsa dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania dopo aver avuto un malore sul Monte Avvocata, vicino al Santuario. L'intervento è stato necessario per assisterla e portarla in sicurezza fuori dall'area. La donna è stata raggiunta e assistita sul posto, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.
Nel tardo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è internuto sul Monte Avvocata per soccorrere una donna colpita da malore. A pochi metri dal Santuario, lungo il sentiero che dall’Avvocata conduce a Maiori alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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