Colta da malore all' interno dell' Autogrill sul raccordo Salerno-Avellino | morta una donna

Questa mattina, all’interno di un autogrill situato lungo il raccordo autostradale tra Salerno e Avellino, una donna di circa 40 anni di origini indiane è deceduta dopo aver avuto un improvviso malore. L’incidente si è verificato nella zona di Baronissi, in direzione Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Tragedia, questa mattina, all'interno dell'autogrill di Baronissi, in direzione Salerno, lungo il raccordo autostradale Salerno - Avellino, dove una donna di origini indiane, di circa 40 anni, é stata colta da un improvviso malore. I soccorsiImmediati sono giunti i soccorsi del 118 con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Colta da malore all'interno dell'Autogrill sul raccordo Salerno-Avellino: morta una donna Articoli correlati Leggi anche: Incidente sul raccordo Salerno–Avellino, traffico rallentato verso Salerno Leggi anche: Imola, poliziotti "salvavita": sventati due suicidi e salvata una donna colta da malore mentre guidava Contenuti e approfondimenti su Colta da malore all'interno... Temi più discussi: Carabinieri salvano con rianimazione cardiopolmonare un’80enne colta da malore; Incidente tra due auto ad Asolo, 36enne colta da malore perde i sensi dopo lo schianto. Ferite altre due persone; POLIZIOTTI DEL REPARTO MOBILE DI SENIGALLIA SALVANO LA VITA AD UN AUTOMOBILISTA COLTO DA MALORE. IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PADOVA MARCO ODORISIO HA RICEVUTO, NELLA MATTINATA ODIERNA, I DUE POLIZIOTTI; Anziana accusa un malore. Salvata dai carabinieri grazie al defibrillatore. Donna colta da malore durante la messaDonna colta da malore durante la messa. Una mattinata di preghiera si è trasformata in momenti di forte preoccupazione per i fedeli. laprovinciadibiella.it Notte movimentata tra ubriachi e un giovane colto da malore nel localeDue abusi etilici ad Ancona, ragazzi si accascia improvvisamente in corso Amendola. Arriva Croce Gialla Notte quella compresa tra mercoledì e giovedì particolarmente movimentata ad Ancona dove ci sono ... youtvrs.it Premiato il coraggio di Elena Grassi La studentessa di Tecniche Radiologiche, salvò una donna colta da arresto cardiaco alla fermata del bus. Il sindaco di Recanati le ha consegnato una medaglia e presto riceverà anche la civica benemerenza. Legg - facebook.com facebook