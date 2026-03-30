Colta da malore all' interno dell' Autogrill sul raccordo Salerno-Avellino | morta una donna

Da salernotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, all’interno di un autogrill situato lungo il raccordo autostradale tra Salerno e Avellino, una donna di circa 40 anni di origini indiane è deceduta dopo aver avuto un improvviso malore. L’incidente si è verificato nella zona di Baronissi, in direzione Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Tragedia, questa mattina, all'interno dell'autogrill di Baronissi, in direzione Salerno, lungo il raccordo autostradale Salerno - Avellino, dove una donna di origini indiane, di circa 40 anni, é stata colta da un improvviso malore. I soccorsiImmediati sono giunti i soccorsi del 118 con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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