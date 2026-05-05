Donna colta da malore alla Fiera soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale

Nella serata di ieri, durante la Fiera di Ancona, una donna ha accusato un malore mentre si trovava in piazza Kennedy. I presenti hanno chiamato i sanitari, che sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso. La donna è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento della Croce Gialla si è concluso con successo, senza altre complicazioni.

ANCONA – Intervento della Croce Gialla nella serata di ieri durante la Fiera per una donna che ha accusato un malore in piazza Kennedy. A prestare i primi soccorsi il personale della Croce Rossa con i volontari presenti nella postazione, poi la donna è stata trasportata dall’ambulanza della Croce.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Malore su un sentiero a Sant’Erasmo: donna di 45 anni soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di TerniIntervento di soccorso nel pomeriggio nella zona di Sant’Erasmo, tra Cesi e Terni. Leggi anche: Malore in vasca mentre nuota: 50enne soccorsa dal bagnino e trasportata in ospedale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sant'Efisio, donna di Sarroch muore per un infarto; Fiamme all'azienda agricola, donna colta da malore. I danni sono ingenti; Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada: uomo colto da un malore, morto; Un malore prima della sfilata di Sant’Efisio, muore donna di 55 anni. Paura sul Pollino: soccorsa escursionista colta da malore a 1700 metriIntervento congiunto del Soccorso Alpino e del 118 nel Parco del Pollino: decisivo il coordinamento con il gruppo CAI per assistere la donna colta da malore ... quicosenza.it Malore improvviso a Salassa: donna elitrasportata in ospedaleDipendente soccorsa e trasportata a Ivrea: non è in gravi condizioni. Coinvolta anche la titolare, urtata da un’auto ... giornalelavoce.it La donna è colta da contrazioni intense e l’ambulanza della Solidarietà di Fisciano interviene tempestivamente, dando il via a una corsa urgente verso l’ospedale. Ma la piccola decide di nascere prima del previsto e viene alla luce proprio durante il tragitto. È - facebook.com facebook