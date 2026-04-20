Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia fermato un 17enne | l' avrebbe colpito al collo nel parcheggio

Un giovane di 17 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto in un parcheggio a Pavia. La vittima è stata colpita con un colpo al collo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. L’indagine, ancora in corso, ha portato all’arresto del sospettato, che si trova ora sotto interrogatorio. Nessuna altra informazione è stata diffusa al momento.

Fermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio... Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questura; Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una lite; Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a ... fanpage.it L’omicidio di Gabriele Vaccaro, tre giovani portati in questura (uno è minorenne)Tre giovani sono stati portati in questura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso ieri notte all’uscita di un locale a Pavia ... grandangoloagrigento.it Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro - facebook.com facebook