Una sera ad Arezzo, si è scatenata una lite tra due uomini, che ha portato a colpi di pistola e a una fuga rapida nella notte. La polizia sta indagando su quanto accaduto, cercando di ricostruire l’intera vicenda. Al momento, si ipotizza che il motivo dello scontro sia legato a una ragazza, ma questa teoria non è ancora stata confermata ufficialmente.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Alla base ci sarebbe – ma è una tesi ancora da confermare – una lite per una ragazza. L’attuale fidanzato di lei, un uomo di 35 anni di origine albanese, operaio in una ditta della zona, l’avrebbe vista chiacchierare con il suo ex all’altezza della rotonda di Olmo, una zona molto conosciuta e trafficata di Arezzo. Vicino ci sono alcuni locali, edifici e negozi. Davanti a quella scena avrebbe perso la testa, tanto da estrarre la pistola e aprire il fuoco nei confronti del rivale. Tre colpi (secondo quanto riferito da alcuni testimoni) di cui uno, mortale, alla gola. Un gesto consumatosi in pochi istanti che è costato la vita ad un ragazzo di 30 anni, anche lui di origine albanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lite per una ragazza, i colpi di pistola e la fuga nella notte. Cosa sappiamo del delitto di Arezzo

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