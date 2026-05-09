Palermo il 34enne Placido Barrile ucciso nella sua auto con 5 colpi di pistola alla testa

Un uomo di 34 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi in via sconosciuta. La vittima si trovava all’interno della propria auto, una Smart, quando è stata raggiunta da almeno cinque proiettili alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare eventuali sospetti e ricostruire il movente.

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