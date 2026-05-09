Palermo il 34enne Placido Barrile ucciso nella sua auto con 5 colpi di pistola alla testa
Un uomo di 34 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi in via sconosciuta. La vittima si trovava all’interno della propria auto, una Smart, quando è stata raggiunta da almeno cinque proiettili alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare eventuali sospetti e ricostruire il movente.
Placido Barrile, 34 anni, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi con almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua Smart. Il killer l'avrebbe colpito alla testa e alla faccia. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Massacrato con 6 colpi di pistola alla testa: chi è l’affiliato al clan Nuvoletta ucciso in pieno giorno nel NapoletanoRoma, 7 marzo 2026 – Crivellato di colpi di pistola in pieno giorno in un agguato di stampo camorristico a Marano di Napoli.
Agguato a San Giovanni: 34enne ucciso a colpi di pistola vicino a una scuolaSi è consumato a meno di 100 metri dall’istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre l’agguato costato la vita a Salvatore De Marco, 34 anni.
Altri aggiornamenti
Palermo, il 34enne Placido Barrile ucciso nella sua auto con 5 colpi di pistola alla testa e alla facciaPlacido Barrile, 34 anni, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi con almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart. Il killer l’avrebbe colpito alla testa e alla ... fanpage.it
Palermo, trovato morto all'interno di una Smart nel quartiere Cep: è omicidioIl corpo scoperto in Viale Michelangelo, con ferite al volto. La vittima è un 34enne pregiudicato, Placido Barrile. A dare l'allarme, poco dopo le 19, il fratello ... rainews.it