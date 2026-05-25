Colori all’alba e la magia che ne consegue

Un’immagine mostra i colori dell’alba sulla litoranea tra Castro e Tricase, vicino a Marittima di Diso. La foto cattura il cielo con sfumature calde e luminose, creando un’atmosfera suggestiva che si estende lungo la strada. Nessun altro dettaglio o evento è menzionato.

MARITTIMA (Diso) - Lo scatto realizzato sulla litoranea tra Castro e Tricase, all'altezza di Marittima di Diso, “con i colori dell'alba e la magia che ne consegue”. Ce lo invia Maria Ada Marzano. Lo scattoo di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Il colore della magia di Terry Pratchett

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Quali colori associ alla saga? reddit

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