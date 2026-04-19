sono un poliziotto che fa rispettare la legge del proibizionismo e ne vedo di tutti i colori

Un poliziotto coinvolto nell’applicazione delle leggi sul proibizionismo ha condiviso alcune delle sue esperienze, affermando di aver assistito a situazioni di ogni tipo nel corso del suo servizio. La sua testimonianza si basa su un racconto attribuito a W.C. Fields, in cui si sottolinea il ruolo di chi si occupa di far rispettare le norme contro la produzione e il traffico di alcol. Nessuna informazione su vicende specifiche o dettagli di singoli episodi.

Da un racconto apocrifo di W.C. Fields. Sono uno dei tanti poliziotti che fanno rispettare la legge del Proibizionismo e da quando svolgo questa grande attività morale ne vedo di tutti i colori. Lunedì, per esempio, ho arrestato una donna che portava una valigia. Quando ho provato a perquisirla ha opposto resistenza, sbraitando amenità sui diritti civili. Non aveva alcolici, ma dopo un po’ di sberle mi ha confessato d’aver bevuto un sorso di vino sette anni fa. L’ho rimproverata, ma l’ho lasciata andare quando s’è messa a piangere parlandomi dei quattro bambini piccoli che aveva a casa. Forse mi sto rammollendo. Martedì mi sono azzuffato con un moccioso di dieci anni che raccoglieva dei fiori gialli davanti a casa sua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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