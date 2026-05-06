Colori dai fiori e timbri di foglie la magia della natura alla Biblioteca Rotonda

Alla Biblioteca Rotonda si è svolto un laboratorio creativo dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, condotto da Luisa Capelli. Durante l’attività, i partecipanti hanno utilizzato fiori, foglie e rami per creare colori, timbri e stampe ispirate alla natura. La iniziativa, con prenotazione obbligatoria, si è conclusa con un pensiero condiviso per celebrare i 30 anni della biblioteca.

Laboratorio creativo con Luisa Capelli Scopri come usare foglie, fiori e rami per preparare colori, realizzare timbri e stampare opere d'arte naturali6-10 anniPrenotazione obbligatoriaAlla fine, un pensiero per tutte e tutti per ricordare i 30 anni della biblioteca Rotonda, la biblioteca che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate "Fiori, giardini e altre meraviglie": la natura in bibliotecaVenerdì 8 maggio, alle 17,30, la Fondazione Marazza di Borgomanero ospiterà l'incontro "Il Paesaggismo Piemontese nella pittura dell'800 italiano". La magia dei numeri alla conquista della Biblioteca Civica: Verona celebra il Pi Day con "La Festa della Matematica"Studenti dei licei scientifici diventano divulgatori per un giorno tra giochi, enigmi e laboratori aperti a tutte le età: «Abbattiamo lo stereotipo... Panoramica sull’argomento Si parla di: La biblioteca cresce. Dove le idee mettono radici; I 30 anni della Biblioteca Rotonda, iniziative dal 7 al 22 maggio. Rotonda: museo e biblioteca, un connubio che funzionaQuello tra Museo e biblioteca, per Rotonda si sta rivelando un connubio vincente ed a dimostrarlo sono i numeri relative alle presenze, turistiche e non, ed agli eventi organizzati. Del Mugepa (Museo ... lasiritide.it