Un incendio si è sviluppato sulle colline di Careggi, a Firenze, generando una colonna di fumo nero visibile da gran parte della città, inclusi Sesto e altri comuni della Piana. Le fiamme stanno interessando un’area collinare, mentre le squadre di emergenza sono intervenute sul posto. La colonna di fumo si alza alta nel cielo, creando un fronte visibile da lontano. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

Firenze, 25 maggio 2026 – Un’alta colonna di fumo nero e denso che si staglia contro il profilo di Monte Morello è visibile da gran parte della città di Firenze, ma anche da Sesto e da altri comuni della Piana fiorentina e pratese. La causa, l’incendio di una casetta di legno in via dell’Osservatorio, strada collinare tra le campagne di Careggi e di Castello. Sul luogo stanno intervenendo i vigili del fuoco, che hanno quasi domato le fiamme. Anche la colonna di fumo sta dissolvendosi. La colonna di fumo era visibile da gran parte di Firenze e della Piana Non risultano al momento feriti e le cause sono in via d’accertamento. Un altro incendio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colonna di fumo su Firenze, incendio sulle colline di Careggi

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